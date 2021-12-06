بريد الوطن .. اقتراح لمرفق مياه شرب ديروط

لا شك أن مرفق مياه الشرب فى مدينة ديروط يسعى لتأمين وصول المياه النظيفة إلى المشتركين، وتقليل نسبة الفقد المائى قدر الإمكان، ويتبين ذلك من خلال ما يقوم به المرفق من إجراءات إحلال وتجديد وصيانة لجميع الشبكات الإروائية، ومن بين هذه الإجراءات وأهمها تركيب عدادات لجميع المشتركين بكل التجمعات السكانية ومتابعة حالة العدادات الموجودة من حيث صلاحيتها وجودة أدائها، وعلى ذكر صلاحية العدادات أود أن أشير إلى أهمية صيانة العدادات الموجودة على خطوط المشتركين القدامى بشكل دورى، لبيان سلامتها وتلافياً لحدوث أعطال، لأن صيانة هذه العدادات وإصلاحها يؤديان إلى تقليل نسبة هدر المياه، وكذلك رفع الرسوم المقرّرة الباهظة عن كاهل المواطن البسيط، الذى يقوم بسداد مبلغ شهرى ثابت قيمة استهلاك المياه فى حالة وجود عطل فى عداد المياه الخاص به، أتمنى من هيئة مرفق مياه ديروط مراجعة حالات عدادات المشتركين لاستبيان سلامتها ورفع العداد المعطوب والقيام بإصلاحه وصيانته، على أن تكون الإصلاحات والصيانة مجاناً، وليس كما هو معمول به الآن، حيث تترك العدادات منذ تركيبها دون صيانة، علماً بأن قيام مرفق المياه بصيانة وإصلاح العدادات مجاناً يشجّع المشتركين على الإبلاغ عن الأعطال فور حدوثها وعدم الانتظار إلى حين اكتشاف العطل، وأن المرفق لو قام بحساب كمية المياه المهدرة فى كل يوم يتعطل فيه عداد واحد لا يتم إصلاحه، وقارن بين تكاليف إصلاح العداد مع القيمة الحقيقية للمياه المهدورة، لوجد أن عملية إصلاح عطل العداد أرخص وأوفر لها بكثير!

يوسف القاضى

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