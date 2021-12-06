«صحة الدقهلية» تستعد لتطعيم مليون طفل في حملة شلل الأطفال

أعلنت مديرية صحة الدقهلية اليوم عن الاستعداد لحملة شلل الأطفال القادمة والتي تستمر في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري في إطار خطة الدولة بالاستمرار في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وكلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، كل من: إدارة الطب الوقائي بعقد اجتماعات مستمرة مع مديري الإدارات الصحية، ووكلاء الوقائي ومسئولي التطعيمات ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة والمزمع انعقادها في 19 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام بالمحافظة ومناقشة خطة العمل والتعليمات الخاصة بالحملة.

استهداف تطعيم مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال بالدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي، في بيان صحفي، إن المستهدف تطعيم حوالي مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال من المصريين وغير المصريين عن طريق الفرق الثابتة والفرق المتحركة من شقة الى شقة بالريف والحضر.

عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية

وأضاف أنه سيتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح «مكي»، أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل ومن شقه لشقة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الدقهلية.