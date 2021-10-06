شرم الشيخ تستضيف مؤتمر «رجال الأعمال المصريين الأفارقة» بمشاركة دول عربية

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع أعضائها من القطاع الخاص، غدا الخميس، مؤتمرا دوليا يناقش «دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد - نقطة بداية - الجمهورية الجديدة 2030»، والذي ينطلق من مدينة شرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعاية كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وصرّح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية بأن «المؤتمر يحظى بمشاركة دولية بوجود ممثلين ومتحدثين من 7 دول عربية وأروبية، في إطار خطة أنشطة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والتعاون بين أعضائها والشركاء الاستراتيجيين الذين يرغبون في التوسع وزيادة أنشطتهم في مصر وفي عمق القارة الإفريقية».

المؤتمر يناقش دور القطاع الخاص فى تعزيز فرص الاستثمار والتجاره

وأكد الشرقاوي أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات التي ترعاها الجمعية وتنظمها، بالتعاون مع واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية التي تعمل في القطاعات والمجالات المختلفة، ومعها العديد من الشركاء الاستراتيجين صناعيا وتجاريا وخدميا، إضافة إلى العديد من شركات المقاولات والتي تعمل في عدد من مشروعات البنية التحتية والسياحية وحلول تكنولوجيا المياه.

وأشار الدكتور يسري الشرقاوي إلى أنهم يستهدفون من الموتمر النجاح بالخروج بعدد من العقود ومذكرات التفاهم، لافتا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تسعى جاهدة دائمًا د لدعم أعضائها ونشر وتوسعة اعمالهم، معتبرا أن هذا هو الدور الهام لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أحمد عبدالعزيز الأمين العام للمؤتمر، أن المؤتمر سوف يشهد توقيع عدد من البروتوكولات، ومن المنتظر توقيع عقود تحالف مع 8 شركات فى مجالات مختلفة ستعمل في حجم مشروعات مع «إيه إم إتش جروب» الحالية والمستقبليةومن المتوقع وصول حجم المشروعات فى حدود ٢ مليار جنيه مصرى ، مما سوف يسهم في فتح مجالات عمل كبيرة للشباب المصري كما سيسهم في رفع اعداد الموظفين الحاليين في المجموعة والشركات التابعة لها ، مشيرا إلي عدد الفرص الوظيفية التي ستنتج عن نشاط المجموعة في الخمس سنوات القادمة حيث سيتم توفير عدة فرص وظيفية لكافة القطاعات التنفيذية في كافة المجالات ومن المنتظر أن يتم تهيئه عدد لا يقل عن 2500 وظيفة وفق خطة ممنهجة .

وقال «إن هذا سيودي إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع جذبه كمستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، وطبقا للمستهدف فإنه من المتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبى المتوقع جذبه 2 مليار دولار».