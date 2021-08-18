غدا.. انطلاق مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الثلاثاء، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021، بالتعاون مع الاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين، تحت شعار الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين فرص ما بعد كوفيد -19.

حضور وزراء ونحو 700 مشارك في المؤتمر

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه من المتوقع أن يصل عدد حضور إلى 700 مشارك، من الدول المختلفة من كافة قارات العالم، وحضور عدد من الوزراء .

زاهي حواس ضيف شرف المؤتمر

وأوضح أن المؤتمر سيستضيف عالم الآثار المصري العالمي ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، كضيف شرف المؤتمر، إيمانًا من الاتحاد المصري للتأمين بالأهمية السياحية للمؤتمرات.

وأكد أنه سيجري على هامش المؤتمر تنظيم مجموعة من الفعاليات، منها المسابقة البحثية، ومسابقات رياضية في مجال كرة القدم والتنس والشطرنج، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الترفيهية للتعرف على معالم مدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء، بإقامة مثل هذا المؤتمر المهم على أرض مدينة السلام، متمنيًا نجاح فعالياته مثل الدورات السابقة.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستوفر كل التسهيلات لضمان نجاح المؤتمر.

شهد اللقاء اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام.