شروط جائزة المعرض لأفضل كتاب 2022

كشفت وزارة الثقافة، عن شروط جائزة أفضل كتاب، المقرر الإعلان عنها في ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022. وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) لعام 2022، بدء من 8 ديسمبر وحتى آخر ديسمبر الجاري.

أفرع جائزة معرض الكتاب

وتقدم جوائز المعرض بحسب بيان صدر قبل قليل، في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

وجائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

شروط جائزة معرض الكتاب

يشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2021 ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.ويتم التسليم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب بكورنيش النيل، يوميا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويجري التقدم لجائزة أفضل كتاب في التراث بمبنى دار الكتب ، وجائزة أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للأطفال بمقر المركز القومي للترجمة.

يذكر أن الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (53).