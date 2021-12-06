خبير تربوي: شكاوى أولياء الأمور من المناهج زوبعة في فنجان

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن معظم أولياء الأمور رفعوا شعار التعليم للامتحانات وليس للحياة لذا هاجموا التعديلات الأخيرة والكتب ولكن الامتحان أثبت أن الطلاب قادرون على الحل، ويتم ترتيب النتائج حسب ألوان مختلفة تدل على مستوى الطالب، مبينا أن المدرسين قاموا بأداء واجبهم على أحسن وجه.

الامتحانات ليست المعيار الوحيد

وأضاف «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ان وزارة التربية والتعليم تعمل على قياس مستوى الطالب وليس اعتماد الامتحانات فقط لتكون معيارا وحيدا فقط، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء شخصيات قادرة على الاختلاف ومواكبة العصر، مشيرا إلى أن الصف الرابع الابتدائي يدرس طلابه لأول مرة مادة الأخلاق ويتم امتحانهم في 5 مواد فقط، متابعا: «شكاوى أولياء الأمور من المناهج زوبعة في فنجان».

متابعة الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022، مؤكدة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة وتراعي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام المعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022، تبدأ اعتباراً من 15 يناير المقبل، وتستمر حتى 20 من نفس الشهر، مؤكدة على جميع المديريات التعليمية والإدارات، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والالتزام بخطة شرح المقررات الدراسية حتى انطلاق الامتحانات.

وتابعت الوزارة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022، تنتهي 20 يناير، ومنح الأربعاء 19 يناير، إجازة من امتحانات نصف العام بمناسبة عيد الغطاس للمسيحيين، لافتة إلى أن الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

انتظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وفي سياق متصل، أشاد طلاب الصف الرابع الابتدائي، بمستوى الامتحانات، مؤكدين أنها اعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحين أن الامتحانات جاءت من المعلومات التي تم شرحها في الفصول المدرسية، واشتمل الامتحان على الأجزاء التي شرحها في المدرسة.