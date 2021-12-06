أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022، مؤكدة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة وتراعي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام المعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022، تبدأ اعتباراً من 15 يناير المقبل، وتستمر حتى 20 من نفس الشهر، مؤكدة على جميع المديريات التعليمية والإدارات، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والالتزام بخطة شرح المقررات الدراسية حتى انطلاق الامتحانات.

وتابعت الوزارة، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022، تنتهي 20 يناير، ومنح الأربعاء 19 يناير، إجازة من امتحانات نصف العام بمناسبة عيد الغطاس للمسيحيين، لافتة إلى أن الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

انتظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وفي سياق متصل، أشاد طلاب الصف الرابع الابتدائي، بمستوى الامتحانات، مؤكدين أنها اعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحين أن الامتحانات جاءت من المعلومات التي تم شرحها في الفصول المدرسية، واشتمل الامتحان على الأجزاء التي شرحها في المدرسة.

وحثت مديريات التربية والتعليم، جميع الإدارات التعليمية، على ضرورة التنبيه على المدارس بمراجعة بيانات الطلاب على ورقة الأسئلة، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية تسير بصورة منتظمة، ولم يتم رصد أي معوقات واجهت الطلاب في الامتحان، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً، وتم وضع 10 أسئلة لكل امتحان تتنوع ما بين الصواب والخطأ والاختيار من متعدد.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات اعتمدت على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين.