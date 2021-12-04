جامعة عين شمس: أول عملية لزراعة الرئة قريبا.. ونجري فحوصات لاختيار المريض

أكد الدكتور أحمد أبوزيد، رئيس وحدة زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، على الاستعداد التام لإجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في مصر، لافتًا إلى أن العيادة الخاصة بزراعة الرئة التي دشنتها الجامعة كأول وحدة لعمليات زراعة الرئة تستقبل المرضى لاختيار المريض المناسب، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤهل لإجراء العملية.

شروط لاختيار المريض والمتبرعين

وعن موعد إجراء أول عملية، أوضح مدير وحدة زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أول عملية زراعة رئة في المستشفى.

وأكد أبوزيد، أنه يجرى العمل والإعداد لها، خاصة وأن لها إجراءات يتم إتباعها خاصة في اختيار المرضى والمتبرعين، مشيراً إلى أن الجامعة جهزت الوحدة كأول وحدة متخصصة في زراعة الرئة، مرجحًا إجراء أول عملية لزراعة الرئة الفترة المقبلة.

عمليات زراعة الرئة تكون جزئية وليست كلية

وكشف مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أنه تم الانتهاء من تخصيص العيادة التحضيرية بالمستشفى لزراعة الرئة، موضحًا أن الجراحة سيتم تنفيذها مباشرة بعد تجهيز المريض والمتبرعين والكشف عليهم.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن عملية زراعة الرئة تتطلب 2 متبرعين أحياء، ووفقًا لحالة المريض التي تسمح بذلك، وأن عمليات زراعة الرئة تكون جزئية وليست كلية، حيث يتم أخذ جزء من أثنين متبرعين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تكثف جهودها في إطار مجابهة فيروس كورونا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بالأبحاث العلمية المنشورة أو التجهيزات لمواجهة المرض سواء من خلال الخدمات المقدمة عبر المستشفيات الجامعية أو الوحدات المختلفة.