محام يكشف طريقة رجوع الأملاك للآباء «لو ابنك أو بنتك طلع جاحد»

علق أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، على القضايا المتداولة من بينهم، دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق المرفوعة ضد والدها وشقيقتيها تطالب ببطلان عقد القسمة النهائية، فيما يخص ملكية شاليهين بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، قائلا إن القانون المدني نص على رجوع الواهب عن الهبة لكل ذي محرم عملاً بالمذهب الحنفي.

رجوع الوالدين عن الهبة

وتابع القرماني «وسندهم في ذلك صلة الرحم إلا أن مذهبي المالكي والشافعي وابن حنبل وخلافه من الآراء تجيز رجوع الوالدين عن الهبة التي منحوها لأولادهم».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تم الطعن على المادة سالفة الذكر وقضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 97 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند هــ من المادة 502 من القانون المدني في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده».

كثرة قضايا عقوق الوالدين

واختتم: «أصبح للوالدين الرجوع عن الهبة التي منحوها للأولاد في حالة عقوق للوالدين»، منوها أن قضايا عقوق الوالدين تتكاثر وهناك حالات كثيرة تداولتها المحاكم وأيضاً يوجد نماذج حية يراها المجتمع.

وفي الأيام الماضية أصبحت الدعوى التي أقامتها نجلة الفنان رشوان توفيق دعوى قضائية ضد والدها وشقيقتيها تطالب بطلان عقد القسمة النهائية وعقد التعديل القسمة النهائية فيما يخص ملكية شاليهين بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الشاغل الشاغل للكثير من متابعي رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك».