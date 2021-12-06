تفاصيل مسابقة اختيار اسم ولوجو العاصمة الإدارية: أي مصري ممكن يقدم

كشفت الدكتورة رانيا نخلة، مستشار رئيس الهيئة الهندسية لشؤون الهوية البصرية، تفاصيل مسابقة لترشيح اسم للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة إن المسابقة جرى الإعلان عنها منذ أكثر من شهر، تحديدا في أكتوبر الماضي، بتكليف رئاسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتعاون مع بعض المؤسسات أو الوزارات المعنية.

الاسم والجملة الدعائية

وأضافت «نخلة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، أن المسابقة تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول وهي مسابقة مرتبط باختيار الاسم والجملة الدعائية المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجزء الثاني مسابقة خاصة بتصميم الشعار والهوية البصرية.

وأشارت إلى أن أي شخص يرى نفسه قادرا على المشاركة في أي من المسابقتين أو كلاهما في الوقت ذاته، علما بأن كل مسابقة لها جائزة مخصصة لها، كما أنه يمكن الدخول في المسابقة عن طريق شخص بمفرده أو بواسطة مجموعات أو شركات، ليكون هناك تنافس عادل بين المشاركين.

إنشاء موقع إلكتروني

وأفادت بأنه جرى إنشاء موقع إلكتروني للمسابقة بالتعاون مع هيئة النظم، والهدف الرئيسي منه توفير كل المعلومات التي يحتاجها المتسابق عن المسابقة والمعلومات التي يحتاجها عن العاصمة الإدارية، إذ أن الموقع يحتوي على فيديوهات وصور ومعلومات تستطيع مساعدته في اختيار أكثر اسم يمكن أن يكون مناسب للعاصمة ويليق بحجم الإنجازات والبنية التحتية والمستقبل لتعكس صورة مصر في الحاضر والمستقبل.

5 آلاف مشارك

وتابعت: «ننتظر مشاركة الناس لطرح رأيها، والقيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بمشاركة الناس خاصة فئة الشباب، وتعتبر أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة من المفترض إنها مبنية للمستقبل والشباب، لذلك من المهم مشاركة الناس في المسابقة».

وأوضحت أن عدد المشاركين في المسابقة حتى الآن 5 آلاف مشارك، لافتة أنها تلقت مكالمة من اللواء إيهاب الفار منذ قليل أخبرها بمطالبة بعض المشاركين بإمكانية إتاحة وقت أكبر للتقديم للمسابقة، فقرر مد فترة التقديم بدلا من 15 ديسمبر، إذ يمكن مدها شهر آخر حتى 15 يناير وخلال ساعات سيضح الأمر.