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«الجزار» يبحث مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين

«الإسكان»: نهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطنين

كتب:

الوطن
10:37 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
الدكتور عاصم الجزار

الدكتور عاصم الجزار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، اللذين تنفذهما شركة «cscec» الصينية. وأكد وزير الإسكان أهمية هذين المشروعين، فهما من المشروعات الفريدة التى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، من أجل تطوير نمط العمران المصرى، وإحداث طفرة نوعية به، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأضاف أن مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.

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