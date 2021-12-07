«الجمارك»: ضبط خمور غير خالصة الضرائب في مطعمين بالزمالك

تمكنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، من ضبط عدد من زجاجات الخمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأوضحت الجمارك، في بيان صحفي، أن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية، تمكنوا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من ضبط عدد من زجاجات الخمور الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

ضبط 13 زجاجة خمر

وأضافت أنه بناء على معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات والضبط، بقيام مطعمين بالزمالك، بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، تم تقنين الإجراءات، وتشكيل لجنة من عبد الله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ، وإيهاب عبد الله ومحمد فؤاد وطارق عبد العزيز وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب، وقوة من رجال الشرطة، وتم ضبط 13 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

564 ألف جنيه تعويضات جمركية مستحقة

وأوضحت مصلحة الجمارك، أن التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 564 ألف جنيه، مشيرة إلى أن عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتم التقدم بطلب تصالح، وجار سداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.