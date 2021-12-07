إيمان الحصري: الأطباء قالوا «مش هتعيش» ومهدوا لبنتي أني هموت

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها كانت تُجرى عملية جراحية أثناء فترة مرضها كل 5 أيام، «من بعد العملية الثالثة، عرفت أني كل 5 أيام هدخل تاني غرفة العمليات، كنت بحس بألم شديد جدا، ببقى خلاص عاوزه أخد بنج عشان يخففه، وبطلع من غرفة العمليات بيكون عندي أمل، ويرجع تاني يحصل تدهور شديد في الحالة، كل ما أدخل غرفة العمليات أخرج أكثر تدهورًا من قبل الدخول».

اعتقدت أن أزمتي الصحية كانت «كابوس»

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أنها بالرغم ما مرت به من أزمات، لم تفقد الأمل، «كنت بقول ده أكيد كابوس ومش صح، وهصحى أحكيه، بعد شوية بدأت أستسلم أنه مش كابوس»، موضحة أن شقيقيها أحمد ومحمد، لم يتركاها لحظة واحدة، وأيضًا ابنتها، «سابوا حياتهم وبيوتهم وشغلهم، وقعدوا تحت رجلي خلال الشهور اللي فاتت كلها، ومتحركوش».

موقف أشقاء إيمان الحصري أثناء تعرضها لوعكة صحية

وأوضحت الإعلامية إيمان الحصري، أنها أثناء تواجدها في العناية المركزة، كان شقيقيها ينامان في سياراتهما أمام المستشفى، «في العناية المركزة مفيش حد بيدخل، بقى عندي هم تاني، أني شغلاهم وبقيت حمل عليهم، لا حد بيروح شغله، و24 ساعة معايا في المستشفى، إحنا ملناش إلا بعض، بقيت بفكر في الموت، بس بقول هسيبهم ازاي، أنا مش عاوزه أسيبهم، معنديش مشكلة لو ربنا كتب لي نهاية العمر، بس ازاي هسيب ناس بيحبوني وبحبهم».

أخواتي سمعوا الأطباء بيقولوا «مش هتكمل»

وأشارت إلى أن أشقائها كانوا يسمعون الأطباء وهما يتحدثون مع بعضهم البعض، «بيقولوا لبعض مش هتكمل، وهتموت، لأن طبيا مكنش فيه حاجة تقول أني هعيش، وجابوا حد لبنتي يمهد لها أني مش هبقى موجودة، ويقولوا لها ماما بتتعذب، وماما تعبانة وبتتألم، وهيبقى أفضل لها، بس أنا كنت في دنيا تانية».