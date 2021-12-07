إيمان الحصري: خرجوني من العناية المركزة لسوء حالتي النفسية وليس لتحسني

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن حالتها الصحية خلال الوعكة التي تعرضت لها كانت سيئة للغاية، «الحالة على الورق طبيا كانت كل حاجة بايظة، وكأن مفيش بني آدم عايش، كل شيء في المؤثرات الحيوية مش موجودة، المؤثرات دي هي اللي بتخلي الإنسان يبقى على قيد الحياة، سواء الضغط أو السكر أو ضربات القلب، وهي مؤشرات حيوية لبقاء الإنسان في الحياة، كلها نتائجها كانت سيئة»، موضحة أنها تم العمل على نقل دم لها وكذلك بلازما في مستشفى وادي النيل.

أطباء مستشفى وادي النيل كانوا بيحاولوا يخلوني أفضل عايشة

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على قناة «DMC»، أن نقل الدم والبلازما كانت محاولة من المستشفى ليس من أجل العلاج بل «عشان تخليكي عايشة، بس مش ضامنة هعيش قد إيه، وهل الجسم هيستجيب ولا لأ، أنا دخلت العناية المركزة في وادي النيل قعدت فيها 20 يوم، وخرجت منها بسبب حالتي النفسية وليس بسبب تحسن حالتي الصحية، صوت الأجهزة وريحة المستشفى، والصفارة، والبرد».

أطباء مستشفى وادي النيل لم يجروا لي أي عمليات جراحية في البداية

وأشارت الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن أطباء مستشفى وادي النيل لم يجروا لها أي عمليات جراحية في البداية، «قالوا خلوها في حالها، كانوا بيحاولوا يخليكي صاحية وفايقة بس، وده كان أحسن حاجة اتعملت إني معلمش أي عمليات»، ساخرة: «لو كنت في المستشفى اللي حصلي لي فيها مضاعفات كان في الـ 20 يوم عملولي 10 عمليات»، موضحة أنها شعرت ببهجة عندما خرجت من العناية المركزة، «فيه تليفزيون وممكن أبص من الشباك، أما العناية المركزة كانت ضلمة وبرد».