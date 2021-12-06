حقيقة تعطيل المدارس غدا الثلاثاء في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غير مستقر في الإسكندرية غدًا الثلاثاء، تساءل أولياء الأمور حول حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس الإسكندرية خاصة مع تصريحات اللواء محمد الشريف، الأخيرة حول منحه إجازة رسمية للطلاب والمعلمين في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرارات من قبل محافظ الإسكندرية حول تعطيل الدراسة خاصة أن المحافظ منح يوم الأحد الماضي إجازة رسمية للتلاميذ وتم تأجيل امتحان سنة 4 ابتدائي ليوم الأحد المقبل.

تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

لم يصدر أي بيانات حول تعطيل الدراسة غدًا في الإسكندرية، حيث تم وصول البيانات الخاصة بمتابعة الطقس والتي تشير إلى طقس غير مستقر على المحافظة.

طقس الإسكندرية غدًا الثلاثاء

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عن وصول تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية حول طقس غدًا الثلاثاء، حيث تبين أن موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية غدًا الثلاثاء والأربعاء.

ونبهت شركة صرف صحي الإسكندرية المواطنين من موجة الطقس السيئ غداً وبعد غد يومي الثلاثاء والأربعاء طبقاً لتقرير الأرصاد حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى «50 – 65 كم/ ساعة» وارتفاع الأمواج «3.5 – 4 متر» مع فرص أمطار غزيرة خلال اليومين، لذلك من التنبه واتخاذ الحذر.

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى

فيما أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى وذلك استعداداً لاستقبال نوة قاسم والأمطار الغزيرة والطقس السيئ.