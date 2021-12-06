حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. اضطرابات ملاحية ورياح تصل إلى حد العاصفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غداً بالإسكندرية، وكافة أنحاء الجمهورية، إذا يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس باردا ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

ونوهت الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدا بالإسكندرية، تشهد نشاطا لحركة الرياح، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، بالإضافة إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح إلى 65 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة غدا بالإسكندرية

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة الصغرى بالإسكندرية، 13 درجة مئوية، فيما تسجل العظمى 21.

درجات الحرارة غدا على البلاد

القاهرة 20 13

وادي النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بني سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13.