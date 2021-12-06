تحذير عاجل إلى أهالي الإسكندرية بسبب الطقس السيئ: رياح وأتربة وأمطار

أطلقت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، منذ قليل، في بيان، تحذيرا شديد اللهجة لأهالي الإسكندرية، وذلك قبل موجة الطقس السيئ الذي ستضرب المحافظة غداً الثلاثاء وبعد غد «الأربعاء»؛ وذلك بعد وصول تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ

ووفقاً للتقرير الصادر من قبل هيئة الأرصاد الجوية، إلى مدينة الإسكندرية، إن المحافظة ستتعرض لموجه من الطقس السيئ مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى «50 – 65 كم/ ساعة» وارتفاع الأمواج «3.5 – 4 متر» مع فرص أمطار.

صرف الإسكندرية يناشد المواطنين

وناشدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أهالي محافظة الإسكندرية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، مع تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن وعدم الوقوف تحت اليفط على الكورنيش، وتجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة منذ يوم السبت الماضي تحسبا لموجة الطقس السيئ، لافتاً إلى الاستمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة بجميع أنحاء المحافظة، وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية من قبل شركة الصرف الصحي مع رفع درجات الاستعداد القصوى خلال فترة النوات، ومراجعة أماكن تمركزات المعدات والبدالات، وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار بصفة مستمرة قبل وأثناء النوات في فترات توقف الأمطار.