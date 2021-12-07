ضوابط صلاة الجنازة في المساجد.. اعرف التفاصيل الكاملة

أثار إعلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تساؤلات بشأن ضوابط على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، للتيسير على المواطنين، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت في بيان لها اليوم على جميع العاملين بها الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات.

ودعت وزارة الأوقاف جميع المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا، سائلين الله «عز وجل» أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وحددت الوزارة مجموعة من التعليمات بشأن إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة كالتالي:

لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

وحول الضوابط الاحترازية في الجنائز والصلوات، قالت الوزارة إن: لا بد من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وأن يحمل معه سجادة الصلاة الخاصة به، كاشفة أن عدد المساجد الكبرى والجامعة التي تؤدى فيها صلوات الجمعة تزيد عن 80 ألف مسجد وسيسري عليها تطبيق القرار بذات الإجراءات الاحترازية المتبعة في صلاة الجمعة.

- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

صلاة الجنازة

- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش.

- إذا كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد، خارج المسجد نهائيا، فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.