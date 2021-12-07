كريمة: ما فعله السيسي لذوي الهمم يؤهله للحصول على جائزة نوبل

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن شريحة ذوي الهمم كانت منسية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي أولاهم الرعاية والاهتمام والذي يصفه بـ«جابر الخواطر».

الإسلام عيَّن أصحاب الهمم في الوظائف العامة

وأضاف كريمة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الإسلام أعطى أصحاب الهمم حقوقهم، بأن يتولوا الوظائف الدينية والوظائف العامة، مشيرًا إلى أن الصحابي عبدالله بن أم مكتوم والذي نزلت فيه سورة «عبس» والتي عاتب فيها المولى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان يحاور مجموعة من أكابر قريش حينما جاءه الصحابي الذي نزلت فيه الآيات، لافتًا إلى أن النبي كان إذا قابل الصحابي عبدالله بن أم مكتوم كان يحتضنه ويقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي.

النبي عين صحابيا كفيفا أميرا على المدينة

وأشار كريمة إلى أن النبي ولى الصحابي الجليل عبدالله بن أم مكتوم وظيفة الآذان وأن النبي استخلفه على المدينة أميرًا عليها أثناء خروجه صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات رغم أنه كان كفيفًا، مؤكدًا أن الله نفى عن ذوي الاحتياجات الخاصة الحرج وحرم معايرتهم أو معايبتهم.

وذكر كريمة أن بعضا من أصحاب الهمم كان لهم قدم صدق في الحضارة الإسلامية، لافتًا إلى أن الله رخص لهم التخلف عن الجهاد إلا أنهم كانوا يشاركون في الجهاد، كما ضرب المثل ببعض النابغين من ذوي الهمم منهم الشاعر بشار بن برد والدكتور طه حسين، مؤكدًا أن جهودهم كانت فردية.

مصر ورئيسها مؤهلة لجائزة نوبل بسبب ما فعل لذوي الهمم

وتابع كريمة: «الجديد في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أثابه الله أنه جعل هذا حق مجتمعي وهذا الجديد في المسألة»، معتبرًا أن تكريمهم والاحتفاء بهم قمة البذل الإنساني، مضيفًا: «أخشى أن أقول عبارة وتُحسب على أنها مجاملة ولكنها الحقيقة»، متابعًا: «ما فعل أمس وما يخطط له من تكريم وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم يؤهل مصر والسيد رئيسها جابر الخواطر عبدالفتاح السيسي أن يأخذ جائز نوبل لحقوق الإنسان والسلام المجتمعي».