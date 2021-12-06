الطفلة التي أجلسها السيسي على كرسي: «أحسن رئيس في العالم»

قالت خديجة شعبان إحدى أبطال «قادرون باختلاف» التي أجلسها الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرسي، إنها كانت متعبة بعد انتهاء الاحتفاليات، وعندما شاهدها الرئيس السيسي أحضر لها كرسيا لكي تجلس عليه: «الرئيس السيسي أب وفخورة إني كنت معاه، وسعيدة إني قابلته لأنه أحسن رئيس في العالم».

سعادة لا يمكن وصفها

وأضافت شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة وعبدالرحمن عرام على قناة «المحور»: «لم أتوقع ما فعله الرئيس السيسي، وعندما حدث هذا شعرت بسعادة لا يمكن وصفها، وأتوقع أن تقدم الدولة الكثير لنا خلال الفترة المقبلة».

وحول طبيعة الحوار الذي دار بينها ورئيس الجمهورية، قالت إنها كانت تشرح له تطبيق الدمج، الذي يقدم خدمات كثيرة مثل تنمية المهارات والتخاطب: «استخدمت هذا التطبيق وحقق فائدة كبيرة لي».

بدأت في تصميم التطبيق الصيف الماضي

وأشارت، إلى أنها تبلغ من العمر 18 عاما، وبدأت في تصميم التطبيق في الصيف الماضي، لافتةً إلى أنها لم تحصل على أي دعم.

وأوضحت، أنها تحلم بالظهور مع الإعلامية بسمة وهبة على التلفزيون، قائلةً: «بحب حضرتك بجد وأتمنى أن أشارك معكِ في البرنامج».

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة مقطع الفيديو الذي أظهر مساعدة رئيس الجمهورية للطفلة، وعلقت قائلةً: «رئيس أكبر دولة عربية ساب كل حاجة عشان يقعد بنوتة كانت واقفة زي أي أب بيحاول يشوف أي وسيلة يريح بيها ابنته».