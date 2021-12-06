طفل من ذوي الهمم: «نفسي الرئيس السيسي يفضل معانا لـ 2200»

قال محمد ماضي، بطل الجمهورية في السباحة والخماسي، المشارك في احتفالية قادرون باختلاف، اليوم، إنه مسك دموعه من الفرحة عندما التقى الرئيس السيسي، أمس، خلال احتفالية ذوي الهمم، موضحا أنه يتمنى أن يحضر الرئيس السيسي الاحتفالية معه كل عام، مواصلا: «أتمنى الرئيس يقعد لـ 2100 أو 2200».

القضاء على التنمر

وأضاف «ماضي» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يتمنى إلغاء التنمر من العالم كله، لأنه تعرض لذلك من قبل، ما سبب له إزعاجا للغاية، ولم يستطع الرد.

شكر مؤسسة أهل مصر

فيما قالت منال حسني، إحدى ضحايا الحريق، المشاركة في حفلة قادرون باختلاف، إنها تشكر مؤسسة أهل مصر برئاسة هبة السويدي؛ لأنها أكبر داعم لضحايا الحروق، متمنية أن يكون هناك أماكن لعلاج الحروق في مختلف المستشفيات.

شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشكرت «حسني»، إحدى ضحايا الحريق، الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لكل المختلفين الظهور وعرض مشاكلهم، لافتة إلى أنها تتنمى أن يعيش المختلفين حياتهم بشكل طبيعي ويحصلوا على وظائف، متابعة: «أنا بشتغل في مجال الملابس والبيع وبحتك بناس كتير وفي ناس بتتنمر عليا وفي ناس مش بترضى تتعامل معايا، وأنا بحترم ده وبتعامل مع الناس اللي عاوزة تتعامل معايا».