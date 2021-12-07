ضبط 23 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية و«حشيش وشابو» في سوهاج

تمكنت حملة أمنية مكبرة لضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، استهدفت حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة، وتجار المواد المخدرة، عن ضبط شخصين بحوزتهما نصف كيلو حشيش وشابو، كما تم ضبط 21 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

ضبط حشيش وهيروين

في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39، و5 بنادق خرطوش عيار 12، 11 فردا روسيا محلي الصنع، و3 فرود خرطوش عيار 12 محلي الصنع، في مجال مكافحة جرائم المخدرات، كما تم 11 قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن 500 جرام ومبلغ 2300 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم «محمد. ع. و» 40 سنة عامل، مقيم مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

كما تم ضبط 7 لفافات لمادة الشابو المخدر، تزن نحو 70 جراما وهاتف محمول حيازة «عماد. ح. ح» 30 سنة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

حررت المحاضر اللازمة للمهتمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.