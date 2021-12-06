«مدارس النيل» تعلن المستندات المطلوبة للتقديم للعام الجديد 2022-2023

شددت وحدة مدارس النيل المصرية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، في بيان لها، على جميع أولياء الأمور بضرورة التأكد من كافة البيانات والمستندات المقدمة لأنه في حالة اكتشاف أي بينات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل يحق للإدارة فصل الطالب من مدارس النيل المصرية فور اكتشافها في أي عام دراسي وليس لولي الأمر الحق في أي مطالبات أو تعويض.

وأضافت، أنه تم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، في مدارس العبور بمدينة العبور والشروق بمدينة الشروق والأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد والسادات بمدينة السادات بورسيعد ودمياط الجديدة والمنيا وأسيوط الجديدة وقنا وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر وأسوان الجديدة.

تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم لمدارس النيل المصرية

- الاستمارة الإلكترونية مطبوعة من الموقع الرسمي للتقديم.

- 8 صور شخصية حديثة للطفل.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- أصل أو صورة معتمدة من مؤهل ولي الأمر ما لم يكن مثبتاً في بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها.

- لإدارة شئون الطلاب بكل مدرسة طلب المستندات التي تراها مؤيدة لقبول الطالب.

شروط الالتحاق:

- يتم إبلاغ أولياء الأمور بالطلاب المقبولين فقط.

- مقابلة الوالدين أو الوصي القانوني ويتم من خلال المقابلة معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات التربوية.

- لابد من حضور الوالدين للمقابلة الشخصية.

- لابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي والمعلومات العامة والمهارات الحركية.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع مدارس النيل على مستوى المحافظات، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.