«مدارس النيل» تعلن خطتها الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 /2022

كشفت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدة أنه جاري الاستعداد للعام الدراسي من خلال إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المقبولين وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في المدارس، والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد بداية العام الدارسي 2021- 2022 بحسب ما أعلنته وحدة مدارس النيل في بيان لها:

- الصف الثالث والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 22/9/2021.

-الصف الأول الابتدائي وKG2 يوم الأحد الموافق 26/9/9021.

- الصف الثاني الابتدائي وKG1 يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

- إجازة نصف العام من الأحد الموافق 6/2/2022 إلى الثلاثاء الموافق 17/2/2022.

وشددت وحدة مدارس النيل، بضرورة الإلتزام بكافة المواعيد المعلنة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد.