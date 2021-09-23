مصدر بـ«التعليم»: إلغاء امتحانات نوفمبر في مدارس النيل الدولية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إلغاء الدورة الامتحانية لشهر نوفمبر 2021 لطلاب مدارس النيل الدولية الذين سبق أن أبدوا رغبتهم بتسجيل في امتحانات المستويين الثاني والثالث الثانوي بدور نوفمبر 2021، موضحاً أن السبب هو قلة الإقبال على هذه الدورة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورة الامتحانية لشهر نوفمبر ألغيت في المدارس الخمس القديمة فقط في مرحلة الثانوية، وهي مدارس الأولى بقنا والمنيا وبورسعيد وأكتوبر والعبور، مؤكداً أن دورة نوفمبر الامتحانية هي امتحان إضافي وليس أساسيا ورسومه مرتفعة للغاية.

وتابع المصدر، أن إقبال الطلاب الضعيف على امتحان نوفمبر يكلف الدولة مبالغ عالية، مؤكداً عقد 3 امتحانات واحتساب المجموع للطالب وفق أعلى درجة، لافتاً إلى أن نظام مدارس النيل يتيح الفرصة للطالب في تحسين مستواه بشكل جيد.

«شوقي»: تفعيل الحضور والغياب في المدارس

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التنبيه على جميع المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لسير العملية التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث سيكون حضور الطلاب في المدارس نظامياً مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم تطعيم المعلمين باللقاح المضاد للوباء.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تفعيل الحضور والغياب في المدارس، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن تفاصيل مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد والتي تشمل مواد إضافية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواد التنمية المهنية، وهذه المواد تعمل على تنمية مهارات الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الدراسة تبدأ في المدارس 9 أكتوبر المقبل مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.