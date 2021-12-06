«مدارس النيل» تعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023

أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمراحل الدراسية «من Pre-KG إلى Grade 8» أي من «GR1-GR2-GR3-GR4-GR5-GR6-GR7-GR8» للعام عام الأكاديمي الجديد 2022-2023.

وأضافت في بيان لها، أنه يتم التقديم إلكترونياً اعتباراً من اليوم الموافق 6 ديسمبر الجاري وحتى يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022، من خلال رابطها الإلكتروني، مشددة على جميع أولياء الأمور بضرورة تسجيل كافة البيانات بدقة ثم طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها وتسليمها في إدارة المدرسة عند الحضور.

شروط الالتحاق

-ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال عن عمر 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما، في الأول من أكتوبر للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة KG-PRE عن 3 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي المقبل.

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلاً على مؤهل جامعي سواء بكالريوس أو ليسانس وتقديم ما يثبت ذلك بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونياً.

- لابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي مهارة الرياضيات والمعلومات العامة والمعرفة والمهارات الحركية ومهارات التفكير كما يجب عليه اجتياز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصي.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطاً تفضيلياً بحيث يؤخذ الأكبر سناً.

- يتم إبلاغ أولياء الأمور بالطلاب المقبولين فقط ويوقع ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله سواء بالقبول من عدمه.

- لابد من حضور الوالدين للمقابلة الشخصية وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري للتقديم إلى مدارس النيل المصرية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر أو ما يفيد بالولاية التعليمية للطفل.

- مقابلة الوالدين أو الوصي القانوني ويتم من خلال المقابلة معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات التربوية التي تتبعها مدارس النيل ومدى ملائمته لقناعات ومعلومات ولي الأمر لضمان حسن التعاون.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها إدارة مدارس النيل المصرية بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.