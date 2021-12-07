وزير التعليم: الامتحانات في مواعيدها ولا خوف من متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الامتحانات في مواعيدها لكل طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، إضافة إلى امتحان منتصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار رسمي بتأجيل الامتحانات، حال ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

عقد الامتحانات في المدارس ولا تخوفات من متحور كورونا الجديد حال ظهوره

وأكد شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة مشددة بالمدارس، ولن تعقد في المنازل مهما بلغت الصعوبات، قائلا: "ليس لدينا أي تخوفات من متحور كورونا الجديد أوميكرون حال ظهوره، ولن يؤثر على سير العملية الامتحانية"، موضحا أن جميع اللجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: تعقيم اللجان بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

وقال وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات ستبدأ يوم 15 يناير المقبل، ولا يوجد أى تأجيلات للامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم تخفيض كثافة الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة ليكون عدد الطلاب داخل كل لجنة 20 أو 15 طالبا، موضحا أنه سيتم تعقيم اللجان ودورات المياه بشكل دوري، بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وزير التعليم: 5 فبراير بدء إجازة منتصف العام الدراسي

وأشار شوقي، إلى أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 لمدة 15 يومًا، مؤكدا أنّ الوزارة عازمة على تسيير العام الدراسي الجديد، رغم صعوبات وتحديات جائحة فيروس كورونا، منوها إلى أن الامتحانات الخاصة بمنتصف العام الدراسي 2021-2022، ستكون ورقيا لجميع صفوف النقل ما عدا الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون إلكترونيا.