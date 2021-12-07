طارق شوقي: 2021 آخر العمل بنظام التشعيب علمي علوم ورياضة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العمل بنظام التشعيب علمي علوم وعلمي رياضة ينتهي هذا العام 2021-2022.

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تحت عنوان «تأكيد وتوضيح للمرة الثانية»: «ينتهي العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة بدفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021-2022 وكل الدفعات الأصغر تكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط».

تأجيل انتخابات كلية فيكتوريا إلى أيام نهاية العام

كما وجَّه شوقي رسالة إلى مجتمع كلية فيكتوريا بالإسكندرية قائلًا: «تم تأجيل انتخابات كلية فيكتوريا إلى أيام 30، 31 ديسمبر 2021 انتظارا لرأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن سلامة إجراءات الجمعية العمومية».

من جهة أخرى، عُقدت أمس جلسة حول مشروع الاستدامة والتوسع في التعليم الفني في مصر على غرار النموذج الياباني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا».

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في بيان للوزارة أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار.

وأشاد شوقي بجهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتعزيز وتنمية المهارات لدى الشباب.

كما ستعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، جلسة عبر تطبيق «زووم»، يومي الاثنين 20 ديسمبر، والخميس 23 ديسمبر 2021، حول مشروع الاستدامة والتوسع في التعليم الفني في مصر على غرار النموذج الياباني.