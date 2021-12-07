فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة حتى 31 ديسمبر

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إعادة فتح باب تلقي الطلبات لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، للذين لم يتقدموا لتوفيق الأوضاع في الإعلانات السابقة على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقا وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا، وطريق بلبيس الصحراوي شمالا، وخط 10 ومدينة العبور غربا بمساحة (58914.4 فدان).

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن التقدم يجري عن طريق البريد حتى 31 ديسمبر 2021؛ استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين، وحرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

طريقة تقديم الطلبات

وأوضح المهندس حاتم محمود، أنه يتم تقديم الطلبات بالبريد على عنوان ص.ب : 40 مدينة العبور – منطقة 2600 فدان - منطقة الأكثر تميزا – قطعة 20 نهاية محور 30 يونيو – خط 10 جهاز مدينة العبور الجديدة، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى جهاز مدينة العبور الجديدة؛ لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت عينية أو نقدية على النموذج المعد لذلك ومرفق به مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسل الملكية كاملا وواضحا، وكذا كارت وصف مساحي محدد بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، تمهيدا للدراسة والعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات ولن يعتد بأي طلبات تقدم بعد 31 ديسمبر الجاري.

الإسكان تحذر من إقامة أي منشآت قبل الرجوع لجهاز المدنية

وحذر نائب رئيس الهيئة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي، قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.