موقع تسجيل لقاح كورونا.. خطوات استخراج كارت متابعة اللقاح بلغة أجنبية

تواصل وزارة الصحة المصرية مناشدتها للمواطنين غير المتلقين للقاح حتى الآن، بضرورة الإسراع واستخدام موقع تسجيل لقاح كورونا للحصول على جرعات اللقاح، إذ يقلل تلقي اللقاح من فرص إصابتك بفيروس كورونا ومن شدة الأعراض، علمًا بأنّ اللقاح آمن تمامًا وفعّال ومجاني لكل الفئات والأعمار.

موقع تسجيل لقاح كورونا

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، الذي خصصته وزارة الصحة المصرية للمواطنين.

طريقة استخراج كارت متابعة لقاح كورونا باللغة الأجنبية

وبعد حصول المواطن على الجرعة الأولى، يتلقى المواطن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا، وهو الذي يحدد موقف الشخص من التطعيم في الجهات الحكومية وغيرها باللغة العربية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّه يتمّ توفير الكروت عن طريق مراكز تقديم الخدمة باللغه العربية والإنجليزية فقط، وأيضًا يمكنكم طباعة البيانات على شهادات الـQR code باللغتين العربية والإنجليزية في نفس الشهادة من أحد مراكز المسافرين المخصصة لطباعة شهادات الـQR code.

وفي حالة فقد أو تلف كارد المتابعة الخاص بتلقى لقاح كورونا؛ على المواطن التوجه إلى المركز الطبي الذي تم فيه أخذ جرعات اللقاح لإمكانية استلام بدل فاقد أو تالف لكارت المتابعة ذو اللون الأبيض، وفي حالة الحاجة لوثيقة تطعيم عليها QR code يمكنكم التوجه لطباعتها من أحد مراكز المسافرين.

طريقة استخراج شهادة QR Code

تمّ تخصيص مراكز على مستوى محافظات الجمهورية لطباعة شهادات الـQR code، وعلى المواطن التوجه الى أحد تلك المراكز المخصصة واتباع الخطوات التالية:

1. إحضار جواز سفر ساري (إذا كانت الوثيقة لأغراض السفر) أو بطاقة الرقم القومي (إذا كانت الوثيقة مطلوبة لغرض الاستعمال داخل مصر).

2. سداد المصروفات الإدارية لاستخراج الشهادات (250 جنيهًا برقم الباسبور للسفر لأغراض أخرى غير السياحة، وما يعادل 25 دولارًا للأجانب، 1000 جنيه برقم الباسبور للسفر بغرض السياحة، 100 جنيه بالرقم القومي للاستخدام داخل مصر).