ارتفاع مبيعات الملاكي المحلي 42.5% والمستورد 34.1% خلال 10 أشهر

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المصري، ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 36% بـ173 ألفًا و176 مركبة، خلال الفترة من شهر يناير وحتى أكتوبر الماضي؛ فيما سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي «المحلية» نسبة ارتفاع وصلت إلى 42.5% و«المستوردة» بنسبة 34.1%، حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، فإن مبيعات السيارات «الملاكي المحلية» منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي، سجلت نحو 48 ألفًا و62 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020، إذ سجلت 33 ألفًا و726 مركبة، كما ارتفع معدل مبيعات السيارات «الملاكي المستوردة»، التي سجلت نحو 125 ألفًا و114 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 93 ألفًا و319 مركبة.

السيارات الأكثر مبيعًا داخل السوق المصري

وفي ذات السياق، سجل التقرير الأخير الصادر عن «الأميك» ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي خلال شهر أكتوبر من العام 2021، وهي بالترتيب:

-إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بنحو 2912 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 1427 مركبة.

-سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بنحو 2240 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 404 مركبة.

-شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها بنحو 1850 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 1310 مركبة.

-نيسان، بانخفاض في معدل مبيعاتها بنحو 1700 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 2158 مركبة.

-بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها بنحو 1657 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 669 مركبة.

-كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها بنحو 1409 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 1284 مركبة.

-تويوتا، بانخفاض في معدل مبيعاتها بنحو 1368 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 1555 مركبة.

-فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها بنحو 1300مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 1104 مركبة.

-هيونداي، بانخفاض في معدل مبيعاتها بنحو 1269 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت نحو 2375 مركبة.