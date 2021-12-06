ارتفاع معدل مبيعات الملاكي بنسبة 36% في 10 أشهر

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلي، نسبة ارتفاع وصلت إلى 36% بعدد 173 ألف و 176 مركبة خلال الفترة من شهر يناير وحتى أكتوبر من العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020، إذ سجلت عدد 127 ألف و 45 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

مبيعات السيارات خلال 2021

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية (1000 : 1300 سي سي) إذ سجلت عدد 9,340 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 2,034 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية (1300 : 1500 سي سي) ارتفاع بنسبة 59% بعدد 29,320 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 18,427 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية (1500 : 1600 سي سي) بنسبة 19% بعدد 83,070 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 70,063 مركبة؛ كما ارتفعت نسبة المبيعات للسيارات ذات السعة اللترية (1600 : 2000 سي سي) بنسبة 78% بعدد 9,354 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 5,265 مركبة.

ارتفاع معدل مبيعات السيارات المالكي من فئة الرياضية

وأشار إلى ارتفاع في معدل مبيعات السيارات المالكي من فئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات سعة لترية (2000 سي سي) أو أقل بنسبة 41% بعدد 39,330 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020، إذ سجلت عدد 27,947 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية (2000 سي سي) أو أكثر بنسبة 7% بعدد 2,441 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي حيث سجلت عدد 2,281 مركبة.

جدير بالذكر، أن نسبة ارتفاع معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلي خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر للعام الجاري، ارتفاعًا بنسبة وصل إلى 32.04% بعدد 234 ألف و901 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال ذات الفترة من العام المنصرم 2020، التي وصلت إلى 177 ألف و 901 مركبة.