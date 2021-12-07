مصر حاضرة في معرض بغداد الدولي للكتاب.. 50 ناشرا في الحدث الثقافي

يجهز الناشرون المصريون الأجنحة الخاصة بهم في العراق، قبل انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب، الذي تنظمه مؤسسة «المدى» للإعلام والثقافة والفنون في الفترة الواقعة ما بين 8 إلى 18 ديسمبر الجاري، على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور.

وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لـ«الوطن»، إنَّ مصر تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب، حيث سافر 50 ناشرًا مصريًا إلى بغداد للمشاركة في فعاليات المعرض، إضافة إلى دار المعارف.

وتابع: «معرض بغداد الدولي للكتاب هو المعرض الأهم والأضخم حجمًا من بين المعارض المتعددة في العراق»، مبينًا أنَّه نظرًا للظروف الأمنية في العراق تقام عدة معارض

مصر تشارك في معرض الدوحة يناير المقبل

في سياق آخر، يستعد اتحاد الناشرين المصريين للمشاركة فب معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في يناير 2022 بإشراف وزارة الثقافة القطرية، وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، التابع للوزارة.

ويعمل اتحاد الناشرين على تذليل مشاركة الناشرين المصريين في معرض الدوحة، حيث طلب من دور النشر بإرسال ببيانات مندوبي دور النشر المسافرين للمشاركة فى المعرض حتى يتسنى استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر الناشرين المشاركين

معرض مدينتي للكتاب

كما يشارك الناشرون المصريون حاليًا في معرض مدينتي للكتاب، الذي تستمر فعالياته في الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الجاري.

ويواصل اتحاد الناشرين المصريين، التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في 26 يناير وتستمر إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأطلق اتحاد الناشرين جائزة تشجيعية للنشر، وسيعلن عن الفائز بها في ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي ستمنح بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، ومن أبرز شروطها ألا يمر أكثر من 10 سنوات على إطلاق الدار.