تضامن كفر الشيخ تدشن ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بمقر نادى هيئة الشبان العالمية بدسوق، حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، وبحضور ممدوح الزعوليى، المدير المالي والإداري.

العنف يضر المرأة نفسياً وجسدياً

وقالت ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة عن قضية مناهضة العنف ضد المرأة، إن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة ويؤدى إلى الحاق الأذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

دور المجلس القومي للمرأة في التصدي للعنف

وأوضحت مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية الدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا، مؤكدة أن الهدف من تنظيم الندوة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع.

وأضافت ماجدة عمر، أن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل.