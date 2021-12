جدول العروض السينمائية والندوات بقصر السينما خلال شهر ديسمبر

أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لقصور الثقافة على فيس بوك، جدول العروض السينمائية والندوات بقصر السينما خلال ديسمبر، ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه القصر لرواده، برئاسة الفنان هشام عطوة، والفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية.

جدول العروض السينمائية والندوات بقصر السينما في شهر ديسمبر

وأشارت الهيئة إلى أنّه ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية عدة عروض سينمائية، يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، خلال ديسمبر الحالي.

نادي السينما العالمية والأوروبية والكلاسيكية

ومن المقرر وفقًا للصفحة الرسمية للهيئة أنّ تبدأ العروض بفيلم the electrical life of Louis wain اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر ضمن نادي السينما العالمية، يليه محاضرة نقدية للدكتور نادر الرفاعي لمناقشة الفيلم.

ويعرض نادي السينما الآسيوية يوم الأربعاء 8 ديسمبر فيلم the twilight samurai، يعقبه محاضرة للناقدة نشوى نبيل، بينما يعرض نادي بين الرواية والفيلم يوم 13 ديسمبر الفيلم العربي «الطريق المسدود»، يعقبه ندوة للناقد عصام حلمي.

يعرض نادي السينما العالمية يوم 14 ديسمبر فيلم Florence foster Jenkins، بجانب محاضرة نقدية لمناقشة الفيلم للدكتور نادر الرفاعي، كما يعرض نادي السينما الأوربية يوم 15 ديسمبر فيلم wild tales، إضافة إلى ندوة للناقدة نشوى نبيل، وفي يوم 20 ديسمبر يعرض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي فيلم notorious، يعقبه محاضرة للناقدة نشوى نبيل، كما يقدم نادي السينما العالمية فيلم the disaster artist، يليه محاضرة للدكتور نادر الرفاعي يوم 21 ديسمبر.

أما يوم 22 ديسمبر يعرض نادي السينما الأوروبية the young and prodigiou، إضافة إلى محاضرة للناقدة نشوى نبيل، بينما يعرض نادي سينما التحريك فيلم co co يوم 27 ديسمبر.

وأخيرًا يقدم نادي السينما العالمية يوم 28 ديسمبر فيلم frost/nixon ويناقشه في ندوة ثقافية الناقد الدكتور نادر الرفاعي.