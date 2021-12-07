أجواء خيالية في مدينة طابا لاستقبال السياح في رأس السنة «صور»

عندما تدق الساعة السادسة صباحاً معلنة عن موعد شروق الشمس وخروجها من بين الجبال، يقف السائحون على شاطئ البحر لا يشغلهم سوى اللوحة الفنية التي تتلون فيها السماء، فالأمر تعدى منظر جمالي وبديع وأصبح سحرا على أرض الفيروز «مدينة طابا»، المدينة المصرية التي تقع على طرف خليج العقبة وتتبع محافظة جنوب سيناء، وهى جزء من شبه جزيرة سيناء.

طابا تتألق لاستقبال السائحين قبل رأس السنة

طابا مقصد السائحين والأجانب من كل مكان، ليس فقط لهدوئها الشديد التي تتمع به، بل للجمال الساحر الذي وضعه الله على أرضها، فسماء المدينة تتلون لحظة الشروق والغروب وتدرج الألوان بشكل متناسق وكأن فنان عالمي رسم لوحة فنية تجعلك تقف أمامها لا تستطيع أن تحرك عينك يميناً أو يساراً.

تعرف على مدينة طابا

مساحة مدينة طابا تبلغ 227.1 كم²، وبالرغم من ذلك هي مقصد السائحين في كل مكان، فهي من المدن يطلق عليها «مسكن»، وهى واحدة من أهم أماكن الجذب السياحي، حيث تشهد المدينة زيارة المصريين من كل المحافظات والأجانب، حيث يُمكن للسياح أن يقوموا بالغوص في مناطقها الساحلية، وتوجد في المدينة محطة حافلات رئيسية لنقل المسافرين بين مصر وفلسطين.

غروب مدينة طابا

وفي الساعة السادسة مساءً يقف الجميع في نفس المشهد لمشاهدة أجمل غروب ممكن أن تراه العين، فهو عبارة عن ألوان متدرجة ما بين الأحمر بألوانه يلون السماء إضافة إلي تدرج أمواج البحر ليناسب المشهد الجمالي الساحر، فهو وجه السائحين لقضاء أيام العطلة وذلك بسبب مناظرها الجمالية، إضافة إلى تواجد أهالي المدينة بالجمال على شاطئ البحر من أجل ركوب الجمل على البحر والتنزه.

ما بين الطبيعة الخلابة والهواء النقي والحياة الهادئة والسياحة الفاخرة والطقس المعتدل، والاستقبال الحافل، تقع مدينة طابا التي تعتبر من أهم وأغلى الأراضي المصرية التي دافع عنها الجيش واستردتها مصر بعد صراع طويل مع الاحتلال الإسرائيلي، ووفقاً لأخر إحصائية يصل عدد سكان مدينة طابا إلى أكثر من 3.500 نسمة، كما أنها تقع في شمالِ مدينة شرم الشيخ، وتبعد عنها مسافة 240 كم.

طابا مقصد سياحي

وحصلت مدينة طابا على شهرتها، بعد نمو قطاع السياحة فيها، والذي يوفّر العديد من الخدمات السياحيّة للسياح الذين يزورون المدينة من الدول العربية المجاورة لها، أو من الدول الأوروبية والمصريين أنفسهم.

وفود أجنبية تصل مدينة طابا

وقال على الشحات، رئيس مدينة طابا، إن طابا أهم مقصد سياحي خاصة في ذلك التوقيت، حيث يأتي إليها وفود أجنبية قبل رأس السنة خلال هذه الأشهر للتمتع بالطقس الهادئ والمنظر الجمالي، خاصة وأن المدينة بها سحر جمالي لا يقارن بمدن أخرى في جنوب سيناء ولها طابع خاص ومميز.

وأضاف «الشحات» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نسبة الإشغال وصلت إلى 70% في الفنادق، لافتاً إلى أن مدينة طابا تمتلك 35 فندقا، 43 مخيما لاستقبال السياح من كافة البلدان الأجنبية.