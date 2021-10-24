ربط 8 تجمعات بدوية في طابا على الشبكة الموحدة للكهرباء

قال علي الشحات، رئيس مدينة نويبع، إنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجّه بالقضاء على ظاهرة تشغيل مولدات الكهرباء في الوديان والتجمعات البدوية، لتكلفتها الكبيرة، كما أنّها لا تسمح بوجود الكهرباء طوال اليوم في المنازل، متابعا: «لأول مرة هذا العام لن يكون هناك قرية أو وادي أو تجمع دون كهرباء طوال اليوم».

وأضاف الشحات لـ«الوطن»، أنّ المحافظ وافق في الخطة الاستثمارية الجديدة على إنارة 8 تجمعات بدوية في مدينة طابا للقضاء نهائيا على ظاهرة ماكينات توليد الكهرباء.

إنارة 5 تجمعات بالكهرباء في طابا

وتابع رئيس مدينة طابا، أنّه جرى رصد مليون و200 ألف جنيه في الخطة الاستثمارية الحالية 2021/22، لربط 8 وديان على الشبكة الموحدة للكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي لها كباقي المدن، موضحا أنّه بتوصيل الكهرباء لهذه التجمعات، تكون طابا أول مدينة في سيناء يتم إنارتها بالكامل بكل الوديان والقري والتجمعات البدوية، وربطها على الشبكة الموحدة.

ولفت إلى أنّ التجمعات المقرر إنارتها بالكامل، هي: «الطويبة، الشاطئ الوردي، عرب النجمعات، مرجانة، والمحاشي الأعلى» مشيرا إلى أنّه سيتم تدعيم باقي الشبكات بالمدينة والوديان.

تسليم 60 منزلا بدويا

وأعلن الشحات أنّه جرت الموافقة على تسليم 60 منزلا بدويا في عدد من التجمعات البدوية بطابا، وجرى إرسال الأسماء لجهاز تنمية سيناء، كما جرى تسليم 20 منزلا في تجمع وادي المراخ، وباقٍ 10 منازل بانتظار موافقة جهاز تنمية سيناء.

وأضاف أنّ محافظ جنوب سيناء، وافق على تسليم 30 منزلا بدويا في تجمع الشاطئ، وعمل عقود للمواطنين طبقا للشروط المحددة مسبقا، وبعد موافقة جهاز تنمية سيناء على الأسماء المقترحة.