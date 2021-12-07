مدبولي يستعرض نتائج زيارة رئيس حكومة إسبانيا ويوجّه بتسريع وتيرة تلقي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم المنعقد برئاسته، باستعراض نتائج زيارة بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، ووفد رجال الأعمال المرافق له إلى القاهرة، قائلا إنّ الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز مجالات التعاون مع إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

تعزيز العلاقات بين مصر وإسبانيا

وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع: «لمسنا حرص الجانب الإسباني على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في ضوء جهود الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية»، مشيرا إلى أنّ الزيارة شهدت توافقا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة إسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ وتفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.

فى سياق آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي استن سنةً حميدة، بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة في الكليات العسكرية وكلية الشرطة، للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات، وإدارة مناقشات معهم، لتقييم مدى إدراكهم لمقتضيات مهام دراستهم المقبلة، ووعيهم بمختلف ملفات الشأن العام والأمن القومي، مشيدا بما عكسته تلك المناقشات من حرص المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة، والشرطة، للمشاركة في مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن.

قادرون باختلاف حظيّت بتشريف الرئيس السيسي

وأشاد رئيس الوزراء بفعالية قادرون باختلاف، التي حظيّت كالعادة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجّه الشكر إلى الوزراء القائمين على تنظيم الفعالية، وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، والجهات التي أسهمت في المظهر المشرف لهذا الحدث الذي يحرص الرئيس على حضوره كل عام، لافتا إلى أنّ التفاعل الإنساني للرئيس السيسي مع أبنائنا القادرين باختلاف، لقي إشادة كبيرة وترك أفضل الأثر في نفوس أبنائنا وأسرهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات، كما عرض دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات.

وفى هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، لوضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقي اللقاحات، في المحافظات التي تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقي اللقاح.