ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة في قنا

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية تواجد عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 6 قضايا «شروع في قتل، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا «قتل، شروع في قتل، توقيع بالإكراه»، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا بمحل إقامته.

وتستمر أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

استهداف العنصر الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات انطلقت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا وقطاع الأمن المركزي لاستهداف العنصر الإجرامي، وحال وصول القوات واستشعاره بها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

ضبط العنصر الإجرامي

أسفر ذلك عن إصابة المتهم بعيار ناري بذراعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية- كمية من الذخائر)، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.