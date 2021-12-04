الداخلية تنشر جهودها على مستوى الجمهورية خلال شهر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فقد أسفرت جهود الوزارة خلال الشهر الماضي عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

أولًا: في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط 30329 قضية تموينية متنوعة.

غلق 30068 محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط 7892 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 47261 أرجيلة.

ضبط 279007 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ277887 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1120 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات «الدقهلية - دمياط- بورسعيد»، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 276 متهم، وبحوزتهم 140 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و216 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 160 قضية مواد مخدرة

كما تم تنفيذ 19298 حكم قضائي متنوع، ضبط 1651 قضية متنوعة.

ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين، ارتكبوا حادثين.

ضبط وفحص 10445 عنصر إجرامي.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 24 عنصر إجرامي، وضبط 1934 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط - الجيزة - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - السويس - الإسكندرية - الشرقية - القليوبية - المنيا - سوهاج - قنا - بور سعيد - جنوب سيناء - الأقصر - المنوفية – البحر الأحمر - أسوان - دمياط - الفيوم - مطروح - الإسماعيلية - البحيرة - الوادي الجديد - بنى سويف، بإجمالي مضبوطات 1067 قطعة سلاح ناري أبرزها «آر.بي.جي - 4 رشاش - 156 بندقية آلية - 158 بندقية خرطوش - 52 مسدس - 695 فرد محلى»، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «سرقة - مخدرات - سلاح».

في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط 4580 قطعة سلاح ناري بحوزة 3880 متهم، أبرزهم الآتي: «3 جرينوف - 383 بندقية آلية - 667 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 275 مسدس - 3251 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 582 خزينة - 6644 قطعة سلاح أبيض».

ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم «2 بندقية آلية – 6 بنادق غير مششخنة – 8 مسدس- 35 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع».

ضبط 55 تشكيل عصابي، ضموا 157 متهمًا، ارتكبوا 348 حادثًا

ضبط 692 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «9 بنادق آلية – 16 بندقية غير مششخنة – 8 مسدس – 186 فرد محلى – 454 سلاح أبيض».

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 2305147 حكم قضائي متنوع.. وذلك على النحو التالى:

9224 حكم جناية من بينها 15 حكم بالإعدام و563 حكم بالسجن المؤبد.، و694056 حكم جزئي، و122247 حكم مستأنف، و1165747 حكم غرامة، و313873 حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط 7181 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 7957 متهمًا وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 14803,409 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1157,462 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 232,257 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 114,398 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 18,187 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 4,904 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 1,542 كيلو جرام.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 245 جرام.

كمية من مخدر «إم دي إم إيه» وزنت 550 جرام.

عدد 3,127,441 مليون قرص لعقار الكبتاجون.

كما تم ضبط أقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد والوزن تمثلت في 81,517 ألف قرص، و168,800 كيلو جرام و1949 أمبول و24 لتر، و54٫075 ألف قرص، و876 أمبول لعقار الترامادول المخدر، و200 طابع إل إس دى، و100 قرص إكستاسي «خبوط»، وكمية من مادة الماكستون فورت بلغت 25 سم3.

هذا بالإضافة إلى 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا قرابة 342 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 365٫000٫000 مليون جنيه.

في مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة 45 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط 18866 قضية أحداث.

ضبط 18866 قضية مرافق عامة.

كشف غموض 308 حادث «خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة» بإجمالي 451 متهم.

في مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط 957 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي:

486 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 733478 وحدة أبرزها «أجهزة ريسيفر - أطباق لاستقبال الإشارات - وحدات معالجة مركزية - كروت فك شفرة»، وكذا 471 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 131439 مطبوع تعليمي وأغلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 839613 مخالفة مرورية متنوعة.

المرور على 660 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3918 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 17 منهم، فحص 3205 مركبة، تبيّن مخالفة 148 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ17758، من قائدي المركبات بالطرق، وتبيّن إيجابية عدد 988 سائق منهم.

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع 1125 سيارة و298 دراجة نارية.

في مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية:- تم ضبط 107810 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 48 قضية بإجمالي 54 متهم، بمضبوطات وزنت 6 طن و607 كيلو جرام.

في مجال الأمن الاقتصادي

في مجال القضايا التموينية:

ضبط 41104 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها على النحو التالي:

ضبط 725 قضية اسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 69283 اسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 9,353,205 مليون جنيه.

ضبط 130 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 20 طن، 3146635 لتر.

ضبط 353 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت «252,158 طن – 19725 عبوة – 35 قطعة» سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط 75 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت «44,524 طن– 5688 عبوة –20032 قطعة» سلع مُدعمة متنوعة.

في مجال قضايا التيار الكهربائي:

ضبط 359533، حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 304,127,113 مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبي:

ضبط 9066 قضية في مجال التهرب الضريبي: «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص».

جاء ذلك بمبالغ مالية بلغت 17,750,963,760 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مُخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لمعرفة الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 21,513,980 مليون جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

ضبط 115 قضية في مجال مكافحة جرائم «النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيال المصرفي – غسل الأموال- الكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 469٫635٫471 مليون جنيه».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.