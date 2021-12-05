جهود الداخلية خلال شهر.. مصرع 24 عنصرا إجراميا وضبط تشكيلين عصابيين «فيديو»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود الوزارة خلال الـ30 يومًا الماضيين، عن تحقيق النتائج الإيجابية الواردة بالفيديو، كالتالي:

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

- ضبط 30329 قضية تموينية متنوعة.

- غلق 30068 محلا مخالفا لقرار الغلق.

- ضبط 7892 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 47261 أرجيلة.

- ضبط 279007 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ277887 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1120 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

- استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات «الدقهلية - دمياط- بورسعيد»، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 276 متهما، وبحوزتهم 140 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و216 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط 160 قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ 19298 حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط 1651 قضية متنوعة.

- ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين، ارتكبوا حادثين.

- ضبط وفحص 10445 عنصرا إجراميا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 24 عنصرا إجراميا، وضبط 1934 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط - الجيزة - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - السويس - الإسكندرية - الشرقية - القليوبية - المنيا - سوهاج - قنا - بور سعيد - جنوب سيناء - الأقصر - المنوفية – البحر الأحمر - أسوان - دمياط - الفيوم - مطروح - الإسماعيلية - البحيرة - الوادي الجديد - بني سويف»، بإجمالي مضبوطات 1067 قطعة سلاح ناري، أبرزها «آر.بي.جي - 4 رشاشات - 156 بندقية آلية - 158 بندقية خرطوش - 52 مسدسا - 695 فردا محليا»، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

- ضبط 4580 قطعة سلاح ناري بحوزة 3880 متهما، كالتالي: «3 جرينوف - 383 بندقية آلية - 667 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 275 مسدسا - 3251 فردا محليا - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 582 خزينة - 6644 قطعة سلاح أبيض».

- ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها «2 بندقية آلية – 6 بنادق غير مششخنة – 8 مسدسات- 35 فردا محليا - أجزاء وأدوات التصنيع».