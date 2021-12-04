الداخلية في شهر: ضبط 7181 قضية مواد مخدرة بقيمة 342 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية التي أسفرت جهودها خلال شهر بقيادة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع.

استهداف البؤر الإجرامية في عدد من المحافظات

واستهدفت الأجهزة الأمنية البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 276 متهما، وبحوزتهم 140 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و216 قطعة سلاح أبيض.

24 عنصرا إجراميا.. جهود من حديد

كما أسفرت الجهود عن مصرع 24 عنصرا إجرامىا، وضبط 193 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية- كفر الشيخ - السويس – الإسكندرية – الشرقية - القليوبية – المنيا – سوهاج - قنا – بور سعيد - جنوب سيناء – الأقصر - المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – دمياط – الفيوم – مطروح - الإسماعيلية – البحيرة – الوادي الجديد – بني سويف».

وتمكنت الداخلية من ضبط مضبوطات عددها «1067» قطعة سلاح ناري وجاء أبرزها «آر.بى.جي - 4 رشاش - 156بندقية آلية – 158بندقية خرطوش – 52 مسدسا – 695 فردا محليا»، وكذا كميات كبيرة من «الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة»

يذكر أن المذكورين سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «سرقة - مخدرات - سلاح»، كما تم ضبـط 4580 قطعة سلاح ناري بحوزة 3880 متهما، أبرزهم الآتي «3 جرينوف – 383 بندقية آلية – 667 بندقية «مششخنة وغير مششخنة» – 275 مسدس – 3251 فرد محلي – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 582 خزينة – 6644 قطعة سلاح أبيض».

7181 قضية في مجال مكافحة المخدرا ت

وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط «7181» قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها «47957» متهما، وبحوزتهم طن ونصف طن من البانجو وربع طن هيروين و115 كيلو استروكس و20 كيلو شابو و5 كيلو أفيون و6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة «342» مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.