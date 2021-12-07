نور قطامش: بحب التمثيل ولم أترك مهنة طب الأسنان.. فيديو

قال الفنان نور قطامش، أحد أبطال حكاية «النضارة البيضا»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، إنه شارك في موسمين قبل هذا الموسم بأدوار مختلفة، مشيرًا إلى أنه لم يخشَ تكرار التجربة لأن الموسم مختلف.

«قطامش»: دخلت مهنة التمثيل ولم أترك طب الأسنان

وأضاف الفنان «نور قطامش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أنه طبيب أسنان واتجه للتمثيل لكنه لم يترك مهنته الأصلية: «العيادة زي ما هي، لكن أحب التمثيل، وفي البيت عندنا أهلي أصحابهم فنانين وبشوفهم، وكنت دايما أقول أنا عاوز أبقى كده».

«قطامش»: اتجهت للتمثيل بعدما تخرجت من الجامعة عام 2014

وتابع «قطامش»، أنه بدأ يتجه إلى التمثيل بعدما تخرج من الجامعة عام 2014 وحصل على ورش تمثيل، وشارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية، مشيدًا بالتعاون مع الكاتب عمرو محمود ياسين: «اللي يشتغل معاه ميتخيلش إزاي هيشتغل مع غيره، لأن الورق لما بيجيلنا مش بنقدر نوقف قراءة من الحلقة الأولى لحد ما نخلص».

وأوضح أحد أبطال حكاية «النضارة البيضا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»: «بيعيشنا في جو المسلسل وبنقدر نفهم هو عاوزنا نطلع إزاي عشان كده بنطلع بأحسن صورة ممكنة».

وحول أفضل تهنئة تلقاها على مشاركته في المسلسل، قال الفنان نور قطامش: «حد قالي حسبي الله ونعم الوكيل فيك»، كما تطرق إلى قضية التنمر، وقال: «دع الخلق للخالق، وفي حاجات بتبقى مش بإيد الواحد، فملهوش لازمة نتنمر على الناس».