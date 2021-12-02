عمرو ياسين: هدف «النضارة البيضا» محاربة كل يشخص يضحي بحبه أو بصلة رحمه

أوضح مؤلف حكاية «النضارة البيضا»، عمرو محمود ياسين، أن هدف الحكاية، هو محاربة كل شخص يضحي بحبه أو بصلة رحم، من أجل المصلحة الشخصية، واستخدام النفاق كوسيلة لتحقيق رغباته.

عمرو ياسين: نجاح فخر إهتمامي الأول بنهاية المسلسل

نشر عمرو محمود ياسين، مؤلف حكايات «نصيبي وقسمتك 4»، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب انتهاء حكاية «النضارة البيضا»، التي تعد من ضمن حكايات المسلسل، معلقا: «غير مهتم بأني أشوشر على الفكرة الرئيسية، بإني أشوف مثلا فخر بيتجوز.. أو بينتقم.. أحنا وضحنا انه نجح ووصل»، موضحا، أن كل هذه ظهر في آخر مشهد من المسلسل، عن طريق مظهره (شكله) ومنزله.

عمرو ياسين: مبادئ فخر أنقى من الإنتقام

وتابع المؤلف عمرو محمود ياسين، أن مبادئ شخصية (فخر)، الذي يجسدها الفنان أمير المصري، بطل الحكاية، أنقى من الإنتقام، قائلا: «علاوة على ذلك أن فخر، أنقى من انه يشغله الإنتقام».

وأوضح ياسين، من ضمن الأفكار الرئيسية للحكاية، هو تسليط الضوء على حال الناس الذين يكونون على إستعداد تام، لتضحية بقصة حبهم، أو بقطع صلة رحم، أو التخلي عن صديق و التضحية بصداقته، مقابل مصلحة شخصية، وإستخدام الكذب و النفاق كسلاح لتحقيق هدفهم.

وتابع ياسين، تفشي الكذب في المجتمع وصل لحد، أن أغلب البشر، أصبحوا يتنفسون كذبا، و أصبح الكذاب و الخداع مبدأ حياة، فيقومون بالكذب بكل وقت، قائلا: «تفشى الكذب لدرجة أن أغلبنا صار يتنفس كذبا و علي فاضية والمليانة».

عمرو ياسين: نهاية المسلسل ليست مأساوية.. عيشنا رحلة جميلة مع الجمهور

وعلق عمرو محمود ياسين، أنه يعلم أن الجمهور دائما يحب النهايات السعيدة، و أوضح إن أيضا النهاية لم تكن مأساوية فقد شهدت نجاح (فخر)، معلقا: «أنا عارف أن في ناس مولعة (Happy endings)، بس كمان النهاية زي ما قلت شهدت نجاح فخر، فهي مش نهاية مأساوية».

وختم حديثه، بتوجيه رسالة لجمهور المسلسل، قائلا: «عموما احنا عشنا رحلة جميلة معاكم ومع أبطال حكاية «النضارة البيضا» نتمنى إننا نكون قدرنا نبسطكم».

وعلى الصعيد الآخر، أعلن عمرو محمود ياسين، أمس، عن بدء الحكاية الجديدة من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، حكاية «غرام بإنتظام»، بطولة شريف سلامة ، سوف تنطلق أول الحلقات، بداية من يوم السبت المقبل.