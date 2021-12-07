إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بـ 192 مليون جنيهًا

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا لمناقشة النسخة الأخيرة من تقديرات الخطة المالية السنوية والموجهة لإعمال إحلال وتجديد شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي ومد وتدعيم أخرى جديدة بالمناطق العشوائية والسكنية المستجدة، وأعمال إحلال وتجديد محطات المياه ومحطات الصرف الصحي «الكبري، والصغرى»، وتوريد معدات للمياه والصرف الصحي، دون أن تغفل الخطة استكمال المشروعات التى بدأت بالخطة المالية السابقة بقطاعي المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

114 مليون جنيها لتطوير شبكات المياه في أسيوط

وناقش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أثناء الاجتماع مع المهندسين بقطاع المشروعات، وقطاع التخطيط، والدعم الفني، توجيه 114 مليون جنيها خصصتها الخطة المالية السنوية بمحافظة أسيوط لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطات مياه «الألماني المرشحة، ونزلة عبد اللاه المرشحة، ومحطة حديد ومنجنيز مير»، وإحلال وتجديد شبكات المياه بمراكز «صدفا، أبنوب، الفتح، ومنفلوط»، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطات رفع صرف صحي «نائلة خاتون، الشادر، سعد زغلول، والبداري الرئيسية» فضلا عن أعمال الإحلال والتجديد بــ«محطة رفع صرف صحي أبوتيج «1» ، ومحطة رفع صرف صحي كيلوبترا بمنطقة غرب أسيوط» هذا بالإضافة إلى توريدات بعض المعدات الثقيلة من «كلارك، ونش، نقل كبير» اللازمة لتحسين خدمات الصرف الصحي.

تخصيص 192 مليون جنيهًا لأعمال الإحلال والتجديد بالوادي الجديد

وفى سياق متصل، ناقش الاجتماع تخصيص 192 مليون جنيهًا من الخطة المالية السنوية لأعمال الإحلال والتجديد بمحافظة الوادي الجديد توجهت إلى إحلال وتجديد عدد «21» محطة مياه ارتوازى وعدد «1» محطة رفع صرف صحي، وأخرى معالجة بمراكز «الداخلة، الخارجة، باريس، وبلاط»، هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد 16كم شبكات مياه وعدد «5» آبار ارتوازى.

وعلى الجانب الآخر، جارى استكمال أعمال الإحلال والتجديد بعدد 7 محطات صرف صحي، وأعمال إحلال وتجديد 12 كم خطوط انحدار بمراكز «الداخلة، الخارجة، وباريس»، فضلاً عن توريد عدد«7» سيارات مياه، وعدد«4» كسح، وعدد«3» سيارات معمل مزودة بأحدث الأجهزة المعملية المتنقلة اللازمة لسحب العينات وتحليلها، وعدد«7» سيارات دبل كابينة، وعدد«4» سيارات نقل قلاب، وعدد «2» ونش تلسكوب، وعدد «2» كباش هيدروليك، نحو تحسين خدمة المياه والصرف الصحي وتوسيع النطاق الخدمي لشركة المياه بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.