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مؤتمر صحفي لإعلان اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2022 بعد قليل

كتب:

إلهام زيدان
01:33 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
المسرح الصغير بدار الأوبرا

المسرح الصغير بدار الأوبرا

ينطلق المؤتمر الصحفي، الخاص بإعلان تفاصيل إطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022، بعد قليل بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الإيسيسكو،  بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

يحضر المؤتمر رؤساء قطاعات وزارة الثقافة ومجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

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