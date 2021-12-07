أحمد طارق يحقق حلمه بالانضمام للأهلي.. ويكشف عن سر رقم 10 للخطيب

أجرت الإعلامية آية جمال الدين، مذيعة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «Dmc» مداخلة هاتفية مع أحمد طارق من ذوي أصحاب الهمم، الذي طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق أمنيته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي واستجاب له النادي الأهلي ومنحه العضوية وأصبح لاعبًا به، حيث استقبله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة أمس.

أحمد طارق: دخلت النادي الأهلي ولقيت استقبال حافل

وقال أحمد طارق، إنَّه تمّ ضمه للنادي الأهلي بسرعة كبيرة، كاشفا كواليس لقاءه بالكابتن محمود الخطيب: «دخلت النادي الأهلي ولقيت استقبال حافل، الكابتن محمود الخطيب تواصل معي قبل الزيارة، كما تواصل معي مجموعة كبيرة من النادي الأهلي».

أحمد طارق: الانضمام للنادي الأهلي كان حلم حياتي

وتابع: «الكابتن محمود الخطيب قالي على معلومة أنه والده ووالدته كانو مخلفين عشر أشخاص، خمس بنات وخمس ولاد وكان هو العاشر في ترتيب اخواته، وعلشان كدا كان رقم 10 هو رقمه أثناء لعبه في مسيرته الكروية»، مؤكّدا: «الانضمام للنادي الأهلي كان حلم حياتي، والأستاذ أشرف عبدالباقي لما سألني شجعني أقوله على طول»، مشيرًا إلى أنَّ والدته هي التي تشجعه وتدعمه بشكل دائم

والدة أحمد طارق: بقيت أهلاوية 100%

فيما قالت والدة أحمد طارق، إنَّ ابنها يحب النادي الأهلي منذ أن كان طفلًا، خصوصًا أنَّه تربى على حب النادي الأهلي من جده وعمه ووالده، وتدرب على السباحة لمدة 5 سنوات وحصل على بطولات كثيرة، مبينة أنَّه يمتلك إرادة وعزيمة في الوقت الذي يشجعه الجميع تحقيق على أهدافه وطموحاته، مختتمة حديثها بقولها: «مكنتش بشجع الكورة ولكن بعد ما استقبله النادي الأهلي امبارح بقيت أهلوية 100%».