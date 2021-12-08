حملات لمسح وتمهيد الطرق وإصلاح أخطار الصرف الصحي بكفر الشيخ

شهدت قرى مركز ومدن الحامول وفوه وبيلا ومطوبس ودسوق، حملات لمسح وتمهيد الطرق وصيانة الإنارة العامة، وأعمال النظافة، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات، وإصلاح أخطار الصرف الصحي، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات مسح وتمهيد الطرق، وأعمال النظافة، والتجميل، وصيانة كشافات الإنارة العامة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال مسح وتمهيد الطرق بنطاق الوحدة المحلية بقرية السحايت، ومسح طريق نمرة 3 بعزبة عطا لتيسير حركة المرور بين القرى، وصيانة خط الإنارة العامة بقرية السحايت، بالإضافة إلى أعمال صيانة محول الإنارة بقرية التفتيش، وتركيب علبة على الكبل بمحول الخمسين، لحمايته من تقلبات الأحوال الجوية، وصيانة كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءتها بقريه البدراوي، ومتابعة أعمال النظافة اليومية داخل شوارع القرية، وتجميع القمامة من المنبع والمرور على المنازل لتجميع القمامة.

إصلاح كشافات الإنارة العامة بفوة

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة، بالإضافة إلى استمرار أعمال التاكسي بقريه «أبو دراز»، مع وضع طبقة من الإسمنت على ترعة «دراز»، ابتداءً من كوبري التصاقي حتي كوبري أبو دراز أمام عزبة «الجربة» في نطاق الوحدة المحلية لقرية ابو دراز، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم فورا.

وأضاف أن الوحدة المحلية في تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، من خلال حملة نظافة مكبرة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، استهدفت شوارع وميادين المدينة، باستخدام معدات الحملة الميكانية، حيث تم رفع القمامة والأتربة، والمخلفات الصلبة، من الشوارع الرئيسية والفرعية، للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، واستكمال أعمال مراجعة، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الكشافات التالفة، بعدد من شوارع المدينة، تزامنًا مع موسم هطول الأمطار، وتلافياََ لحدوث أزمات وكوارث بعدد من شوارع المدينة، بالإضافة إلى حملات نظافة عامة، ورفع المخلفات، والتراكمات بشوارع القرى.

تمهيد وتسوية الشوارع في بيلا

كما أشرفَ، رئيس مركز ومدينة بيلا، على تمهيد، وتسوية الطرق بالجليدر في عدد من القرى، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة المتهالكة، لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع، كما تابع المرور على بعض المصالح الحكومية، والمدراس كل في نطاق قريته، للتأكد من حسن سير العمل، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال تبطين، وتأهيل الترع بقرية إبشان، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمركز ومدينة بيلا.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع الإشغالات والتعديات من شارع بورسعيد، وتم عمل محاضر للمخالفين، والمرور على مستشفى مطوبس المركزي، كما تابع مشروعات التحول الرقمي، وميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة، ومنها قطاع التأمينات الاجتماعية، وتوصيل كابل الفايبر ضمن خطة التحويل الرقمي للمكتب، لتحسين الخدمة وتقديم أعلى خدمه للمواطنين بمركز مطوبس، بالإضافة إلى متابعة العمل بإدارة تليفونات مطوبس، وتكليف المقاول لتوصيل الخدمة لمكتب تأمينات مطوبس، وكذلك المركز التكنولوجي.

حملات نظافة في دسوق ورفع القمامة

تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، والأراضي الفضاء، ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق، بالإضافة إلى رفع مخلفات التجميل بشارع الشركات، كما أشرف على سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحي، بالإضافة إلى إصلاح أخطار الصرف الصحي بمناطق متفرقة بالمدينة، أمام مطعم الزعيم دوران فوه، شارع إبراهيم عوض دحروج، مسجد أبو حلاوة دحروج، عند المعهد الديني، شارع فرج مسجد الجيري نهاية المحرقة، شارع الحدادين نزله عمر أفندي، شارع الغفران بعد المقابر، تقسيم الحلو، مساكن مكة شارع أحمد يونس بحي دحروج، خلف الإدارة التعليمية، شارع الشيخة صباح متفرع من شارع المدارس، دوران فوه خلف المحلج عند مشتل الحبال، شارع الجلاء أمام الكنيسة.