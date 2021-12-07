التموين: المنطقة اللوجستية توفر 20 ألف فرصة عمل باستثمارات ملياري جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة «لوجستية - تجارية - إدارية - وترفيهية» بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

فرص عمل واستثمارات

وأضاف المصيلحي، أنّ المنطقة اللوجستية تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية إدارية/ لوجيستية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وفندق، موضحا أنّ استثمارات المرحلة الأولى تبلغ مليار جنيه، وقد يصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء جميع المراحل لنحو ملياري جنيه وتوفر فرص عمل لـ20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المنطقة اللوجستية في الدقهلية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإعلان بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية بالدقهلية، بالتعاون مع شركة مراكز، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأشرف فريد، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة مراكز، وأحمد بدراوي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مراكز، وباسل رمزي، العضو المنتدب للشركة.