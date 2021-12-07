ضبط سائق بحوزته 26 طربة حشيش في كمين بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط سائق بحوزته 26 طربة حشيش داخل سيارة ملاكي، وذلك في كمين شمال مدينة الغردقة قبل دخولها البلاد، وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سائق بحوزته 26 طربة حشيش

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث البحر الأحمر، يفيد بتمكن الرائد إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، والنقيب مصطفى أبو الليل معاون مباحث القسم، من ضبط سائق يدعى «أحمد ع. أ. ح» قادم من محافظة قنا يستقل سيارة بداخلها 26 طربة حشيش تزن قرابة 13 كجم داخل جوال.

واعترف المتهم أمام العميد أحمد رفعت، رئيس مباحث البحر الأحمر، بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.